Головна Війна з Росією Україна втрачає вікно можливостей виходу з широкомасштабної війни, - Чалий
Ексклюзив

Україна втрачає вікно можливостей виходу з широкомасштабної війни, - Чалий

Євген Козярін
11 серпня, 2025 понедiлок
22:46
Війна з Росією Валерій Чалий

Україна може мати вихід з широкомасштабної війни у жовтні-листопаді цього року, але ми втрачаємо це вікно можливостей

Зміст

Про це заявив дипломат, експосол України у США Валерій Чалий в етері Еспресо. 

Він розповів своє бачення того, як Дональд Трамп отримує інформацію.

"У мене є досвід з ним спілкування. Він навряд чи свідомо, якби створює це все сам, цю всю спеціально картину для того, щоб уникнути далі продовження. Тут є суміш. Тобто є інформація, яку йому дають. І він з неї вибирає те, що йому зручно зараз, але цей обсяг інформації, який йому дають, не дозволяв би сказати, що російські генерали пішли по полях, бо це вже виходить за всі рамки реалій війни", - сказав дипломат.

На його думку, що ми не можемо зараз говорити, що от прямо Україна тут дипломатично не спрацювала і тому Дональд Трамп так говорить.

"Ні, але те, що ми провисаємо в плані виходу напряму на нього, на його найближче оточення чи на його родину, де може мати вплив, а Стівен Віткофф поїхав тільки до Путіна п'ятий раз і приїхав і всі ці фрази фактично йому вклали у  вуха і Орбан, прем'єр Угорщини, він послався на Орбана ще в одному питанні, що Росія завжди перемагала всі країни. Це брехня. Росія програвала навіть українцям багато разів в історії. Але вже я не кажу, там вигравала всі країни. Це абсолютно виходить за рамки всього.Цусіма, Перл-Харбор. Я розумію, що він зразу би, можливо, це не використав, але повірте мені, я також це робив",  - зазначив Чалий.

Експосол в США додав, що деякі речі президент США все одно не може не сказати, те що вигідно йому стосовно українців.

"Тому я дещо в цьому плані розгублений, ми не можемо конкурувати з росіянами, вони його велике вухо окупували. Але мушу сказати, що це виклики, які абсолютно вимагають від нас вибудови зовсім іншої тактики. І стратегії, мабуть, треба дещо змінювати, тому що ми бачимо, що це вікно можливостей виходу з широкомасштабної війни, з широкомасштабної війни здійснитися, воно ми його втрачаємо", - наголосив він.

Дипломат зауважив, що це для нас найгірше. 

"Якщо ми не використаємо вікно можливостей виходу з широкомасштабної війни, то тоді це затягнеться. А те, що робить Дональд Трамп, ставить нас в ситуацію, де ми не можемо піти на це. Тобто, я не знаю, по зустрічі все більше і більше негативу. Тому, якщо чесно, якби її не відбулось, то було б всім набагато краще", - підсумував Трамп.

Що передувало 

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня. 

Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".

Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі. Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним. 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Путіним. 

Трамп 11 серпня зробив низку заяв щодо війни в Україні й зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що хоче обговорити з Путіним можливі умови мирної угоди. Втім, він зазначив, що він не укладатиме угоду. 

