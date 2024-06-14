Україна й Нідерланди домовилися створити механізм фінансування українських зброярів

Про це повідомляє пресслужба міністерства стратегічних комунікацій.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв та міністр оборони України Рустем Умєров та міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підписали заяву про наміри створити дієвий механізм фінансової підтримки українських виробників озброєнь.

Зазначається, що підписання заяви має на меті зміцнити виробничий потенціал української оборонної промисловості та забезпечити постачання найбільш ефективних озброєнь Силам безпеки та оборони України за підтримки Нідерландів.

Боєв прокоментував оголошену нещодавно виділену суму у розмірі 60 млн євро від Нідерландів на дрони: "Дрони стали геймченджерами у цій війні. Тому для нас важливо залучити якомога більше ресурсів для їх виготовлення та постачання до українського війська. Оборонна промисловість України має значні потужності, які перевищують закупівельні спроможності держбюджету. Тому для нас так важлива підтримка партнерів у вигляді додаткових контрактів. Ми вдячні Королівству Нідерланди за надання цієї підтримки".

У пресслужбі українського міністерства підкреслии, що виділення коштів Нідерландами на закупівлю українських дронів є суттєвим внеском у ініціативу ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір серед країн-партнерів. Його мета — зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в 2024 році. В рамках проєкту Україна має вже три донати — окрім Нідерландів, Данія виділила $28,5 млн, а Канада — $2,1 млн.

"Очікуємо подібних рішень від інших партнерів. Так, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявляв, що США нададуть Україні пакет допомоги на $2 млрд. Ці кошти мають бути спрямованими в тому числі на інвестиції у оборонно-промисловий комплекс України", - йдеться у повідомленні.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості DFNC1: US Edition, що проходив у Брюсселі, закликав країни Євросоюзу закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній, щоб швидше передавати його для Сил безпеки і оборони.