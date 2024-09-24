Україна закликає Іспанію пришвидшити передачу танків та ППО через підготовку РФ до масштабних обстрілів

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони Олександр Балануца зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Іспанського королівства в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу.

"За можливості потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє повітряний терор і масштабні обстріли, тому ми маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше", - заявив Балагуца.

Водночас він подякував уряду Іспанії за надану допомогу, яка до кінця 2024 року має перевищити 1 мільярд євро.