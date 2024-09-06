Іспанія негайно відправить Україні батарею комплексу ППО HAWK

Про це повідомило міноборони Іспанії.

Міністерка Роблес підтвердила відданість країни військовій і гуманітарній підтримці України та оголосила про важливий пакет військової допомоги, який надішлють найближчими тижнями, на німецькій базі "Рамштайн" під час засідання Контактної групи з питань допомоги Україні.

Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає 6 пускових установок, також наданих Іспанією та вже розташованих у Польщі.

Окрім того, міністерка розповіла про підготовку нових пакетів допомоги для України, а також про численні проєкти, які реалізує іспанська оборонна промисловість у рамках двосторонньої безпекової угоди між Іспанією та Україною.

Маргарита Роблес повідомила про відновлення з 1 жовтня програми прийому українських сімей у військові резиденції на іспанському узбережжі, а також про збільшення пропозиції курсів підготовки військовослужбовців Збройних Сил України в рамках Місія EUMAM Європейського Союзу. Вона додала, що Іспанія сподівається перевищити до кінця року кількість 6000 військових, залучених до такої підготовки.

Як додає "Мілітарний", Іспанія була першою країною, що передала зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK у 2022 році. Українська ППО використовує ЗРК для захисту міст і стратегічних об’єктів.

На озброєння України надходять зенітні системи у версії Improved Hawk Phase III. Попри свій вік, вони зберегли свою актуальність завдяки масштабній модернізації у 1990-х роках. Hawk у версії Phase III здатен перехоплювати повітряні цілі на дальності 40 км при максимальній висоті 18 км.