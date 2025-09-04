Україна запропонувала Новій Зеландії спільно виробляти морські дрони

Про це голова Міноборони України повідомив у facebook.

Під час зустрічі Денис Шмигаль подякував народу і керівництву Нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії. Він розповів про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби української армії, а також партнери обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони.

"Зокрема, запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів", - уточнив Шмигаль.

Під час зустрічі також обговорили перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у "Коаліції охочих" та гуманітарні проєкти.

"Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex", - зазначив міністр.

Він висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту Росії.

"Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", - додав Шмигаль.