Україна запропонувала Новій Зеландії спільно виробляти морські дрони
Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з міністеркою оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та головнокомандувачем збройних сил Нової Зеландії, маршалом авіації Тоні Девісом
Про це голова Міноборони України повідомив у facebook.
Під час зустрічі Денис Шмигаль подякував народу і керівництву Нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії. Він розповів про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби української армії, а також партнери обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони.
"Зокрема, запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів", - уточнив Шмигаль.
Під час зустрічі також обговорили перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у "Коаліції охочих" та гуманітарні проєкти.
"Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex", - зазначив міністр.
Він висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту Росії.
"Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", - додав Шмигаль.
- У червні премʼєр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон та міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосили про нову допомогу України на суму близько $9,4 млн
