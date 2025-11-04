Україна завдала удару по російському НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські дрони-камікадзе під управлінням ГУР МО, ЗСУ та ССО завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташований у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Зафіксовано влучання по території об’єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Як повідомляли Українська правда, Kyiv Post та Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у розвідці атака відбулася під час ремонтних робіт на ректифікаційній колоні, яка відповідає за первинну обробку нафти та вже була пошкоджена під час попередніх ударів.

"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" — один із головних нафтопереробних заводів Росії, який постачає паливо, зокрема, до Московського регіону, що споживає близько 30% бензину країни. Потужність підприємства з первинної переробки нафти сягає приблизно 18 млн тонн на рік.

Підприємство виробляє понад 50 видів продукції — зокрема автомобільне, авіаційне й дизельне пальне, а також бітум, парафін та інші нафтопродукти. Його продукція активно використовується російськими окупаційними військами та оборонною промисловістю РФ.

Ураження нафтохімічного заводу у Башкортостані

"Також уражено АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у Башкортостані, РФ. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За попередніми даними, один із цехів підприємства зазнав значних пошкоджень. Результати ураження уточнюються.

Зазначається, що цей нафтохімічний завод входить до російського холдингу "Росхім".

Удари по складу ПММ на ТОТ Херсонщини

"Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні. Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників", - поінформували у Генштабі.

Повідомляється, що противник втратив майже двадцять еластичних резервуарів - приблизно 900 кубічних метрів ПММ та дві насосні станції.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додали у повідомленні.