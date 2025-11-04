Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Україна завдала удару по російському НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ
Оновлено

Україна завдала удару по російському НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ

Марія Музиченко
4 листопада, 2025 вiвторок
20:52
Війна з Росією вибухи вночі

У ніч на 4 листопада українські дрони під керівництвом операторів Головного управління розвідки Міноборони, Збройних Сил України та Сил спецоперацій атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез"

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Українські дрони-камікадзе під управлінням ГУР МО, ЗСУ та ССО завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташований у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Зафіксовано влучання по території об’єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Як повідомляли Українська правда, Kyiv Post та Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела у розвідці атака відбулася під час ремонтних робіт на ректифікаційній колоні, яка відповідає за первинну обробку нафти та вже була пошкоджена під час попередніх ударів. 

"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" — один із головних нафтопереробних заводів Росії, який постачає паливо, зокрема, до Московського регіону, що споживає близько 30% бензину країни. Потужність підприємства з первинної переробки нафти сягає приблизно 18 млн тонн на рік.

Підприємство виробляє понад 50 видів продукції — зокрема автомобільне, авіаційне й дизельне пальне, а також бітум, парафін та інші нафтопродукти. Його продукція активно використовується російськими окупаційними військами та оборонною промисловістю РФ.

Ураження нафтохімічного заводу у Башкортостані

"Також уражено АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у Башкортостані, РФ. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За попередніми даними, один із цехів підприємства зазнав значних пошкоджень. Результати ураження уточнюються.

Зазначається, що цей нафтохімічний завод входить до російського холдингу "Росхім". 

Удари по складу ПММ на ТОТ Херсонщини  

"Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні. Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників", - поінформували у Генштабі.

Повідомляється, що противник втратив майже двадцять еластичних резервуарів - приблизно 900 кубічних метрів ПММ та дві насосні станції.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додали у повідомленні.

  • В ніч проти 3 листопада в російському Саратові пролунали вибухи. Генштаб повідомив, що було атаковано нафтопереробний завод.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
20:56
Огляд
Розстріляне відродження, Сандармох
Ліс "Розстріляного відродження": як 88 років тому Сандармох став символом знищення українського цвіту
20:53
прапор, Євросоюз
ЄС звинувачує Грузію у "серйозному відступі від демократії"
20:31
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
20:23
Ексклюзив
рубль
В Росії буде сім поспіль дефіцитних бюджетів, як у СРСР перед розпадом, - економіст Ус
20:19
Київ, головна ялинка країни
Головну ялинку країни встановлять на Софіївській площі у Києві
20:15
Ексклюзив
77 ОАеМБр
Операція була спрямована на дискредитацію ЗСУ: боєць 77-ї ОАеМБр про вбивство ворогом цивільних на Харківщині
20:03
світло
В Україні 5 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:02
OPINION
Єврокомісія: Ручна правоохоронна політична свита Зеленського більше не влаштовує партнерів
19:47
глобальне потепління
Світ не зміг досягти своєї головної мети щодо зміни клімату, - Reuters
19:45
Картина "Молитва"
У Костелі святого Миколая презентували картину "Молитва": її подарують Папі Римському
19:43
Оновлено
НАБУ
У працівника НАБУ провели обшуки і нібито застосували силу. В Офісі генпрокурора відреагували
19:13
Ексклюзив
Тарас Кремінь
"Для того, щоб української мови ставало більше - нею потрібно спілкуватися": Кремінь назвав завдання для держави
18:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Досить висока вірогідність, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії: Рибачук про підготовку виборів в Україні
18:38
вірус_діти
На Київщині зареєстрували спалах хвороби Коксакі. Що відомо
18:17
Аналітика
російський бліцкриг проти НАТО
Як Україні та Європі відвести російський бліцкриг проти НАТО
18:01
OPINION
УЗ-3000: Це не турбота — це цинічна маніпуляція
17:50
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, найважча ситуація на Покровському напрямку
17:49
космос
"Потужністю 10 трильйонів сонць": зафіксували найбільший в історії спалах чорної діри
17:45
Ексклюзив
Володимир Горбач
"Спроба вичистити російсько-китайський вплив з Америки": політаналітик Горбач про можливу операцію США проти Венесуели
17:28
російський диктатор Володимир Путін
Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року
17:06
фейкові новини, fake news
"Розстрілювати тих, хто хоче жити": роспропаганда запустила новий фейк про "методички ЗСУ"
16:58
інтернет
"Мобільний інтернет стане кращим і швидшим": Рада ухвалила законопроєкт
16:49
Єврокомісія
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять, критикують Україну та що Київ має зробити наступного року
16:31
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Зеленський і Трамп обговорювали позицію Орбана щодо України в ЄС
16:27
PR
ЗУНР – воля, що живе в нас
У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Пушкін, Воронцов та НКВСники. Коли дерусифікують Одесу?
15:55
Девід Бекхем
Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
15:48
Єврокомісія
"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:19
Патрік Тернер
НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер
14:49
З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
14:21
Дмитро Слинько
Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
14:07
OPINION
УЗ потрібна державна підтримка, а не пільговий проїзд
13:53
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила закон щодо підвищення якості мобільного інтернету та зв’язку
13:38
Оновлено
Дік Чейні
Помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні
13:30
Оновлено
ЄС ППО
Рада ЄС затвердила новий транш у понад 1,8 млрд євро допомоги Україні в рамках Ukraine Facility
13:16
Ірландія
В Ірландії пропонують скоротити термін проживання біженців з України в держжитлі
13:12
Ексклюзив
Трамп
Республіканці з демократами пересварилися через цю тему: експерт-міжнародник про заяву Трампа щодо випробування ядерної зброї
13:05
Петро Порошенко
Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка
Більше новин
