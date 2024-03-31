"Україна збереже воєнний стан після завершення війни": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк
Анонімні Telegram-канали та деякі українські блогери у соцмережах поширили фейк, начебто після закінчення війни в Україні не відкриють кордони, і продовжить діяти воєнний стан
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Зазначається, що згідно з фейками, таку заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю виданню Politico.
Насправді ж на сайті Politico немає подібних заяв від голови Офісу президента. А на фейк відреагувала старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна.
"У соцмережах розповсюджують фейк з буцімто цитатою керівника Офісу Андрія Єрмака виданню Politico, яка є цілковито і повністю вигаданою. Жодних таких коментарів Андрій Єрмак не давав. Завжди перевіряйте інформацію!" - заявила вона.
- 29 березня Центр протидії дезінформації спростував черговий російський фейк, щодо нібито нових марок Укрпошти, на яких зображено палаючий "Крокус Сіті Хол".
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