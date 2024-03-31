"Україна збереже воєнний стан після завершення війни": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що згідно з фейками, таку заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю виданню Politico.

Насправді ж на сайті Politico немає подібних заяв від голови Офісу президента. А на фейк відреагувала старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

"У соцмережах розповсюджують фейк з буцімто цитатою керівника Офісу Андрія Єрмака виданню Politico, яка є цілковито і повністю вигаданою. Жодних таких коментарів Андрій Єрмак не давав. Завжди перевіряйте інформацію!" - заявила вона.