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Війна з Росією: хроніка
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"Розплата невідворотна": росіяни поширюють фото нібито марок Укрпошти з зображенням палаючого "Крокус Сіті Холу"

29 березня, 2024 п'ятниця
16:42
Війна з Росією

Центр протидії дезінформації у п'ятницю, 29 березня, спростував черговий російський фейк, щодо нібито нових марок Укрпошти, на яких зображено палаючий "Крокус Сіті Хол"

Про це інформує ЦПД

На фото маркового листа, який поширюють росіяни, передана айдентика Укрпошти та міститься напис "Розплата невідворотна". На марці зображений охоплений вогнем внаслідок теракту у Москві "Крокус Сіті Хол". 

"Ці марки є фейковими та жодного відношення до "Укрпошти" не мають", - наголосили у ЦПД. 

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Росія
Укрпошта
теракт
фейк
російські фейки
Москва
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