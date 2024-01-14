Україні не потрібні заморожені конфлікти, нам треба справедливий мир, - Єрмак
Українська влада не погодиться на замороження конфлікту й триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України
Про це заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак під час зустрічі щодо Української формули миру в Давосі.
"Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", - сказав Єрмак.
За його словами, у всіх учасників перемовин є спільне бачення загальних принципів формули миру, які стосуються незалежності, територіальної цілісності України та статуту ООН.
"Важливо, що всі країни, які долучаються справді й відверто хочуть взяти участь і допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн – різний досвід... І це добре, тому що універсальна формула й план - це поєднання різних позицій і зусиль, але, знову ж таки, базуючись на головних принципах, на які спирається міжнародне право та статут ООН", - додав він.
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