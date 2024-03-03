Україні вдалося налагодити виробництво аналогів західних бронемашин, - ГУР

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, пише "РБК-Україна".

"Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна", - заявив Юсов.

За його словами, Україна також виготовлює власні деталі, зокрема корпуси та інші окремі агрегати. Водночас використовуються застарілі радянські елементи з радянської техніки.

Юсов наголосив, що вітчизняна техніка - це не просто дослідні зразки. Всі вони довели свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки.

Водночас, за словами представника розвідки, бронемашини "Сікач" і "Характерник" брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на сході.