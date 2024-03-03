Україні вдалося налагодити виробництво аналогів західних бронемашин, - ГУР
Українські розробники налагодили виробництво аналогів західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee під назвою "Лис", "Сікач" і "Характерник"
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, пише "РБК-Україна".
"Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна", - заявив Юсов.
За його словами, Україна також виготовлює власні деталі, зокрема корпуси та інші окремі агрегати. Водночас використовуються застарілі радянські елементи з радянської техніки.
Юсов наголосив, що вітчизняна техніка - це не просто дослідні зразки. Всі вони довели свою ефективність безпосередньо на полі бою, зокрема під час оборонної операції та подальшого прикриття відходу українських підрозділів з Авдіївки.
Водночас, за словами представника розвідки, бронемашини "Сікач" і "Характерник" брали участь в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на сході.
- Нещодавно у ГУР розповіли, що російські та білоруські підприємства не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".
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