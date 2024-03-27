Українська ППО вночі знищила 10 із 13 "шахедів"
Російська окупаційна армія в ніч проти 27 березня запустила 13 ударних безпілотників типу Shahed по території України. Наші сили ППО знищили 10 БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
Зазначається, що ворог запускав ударні дрони з Курської області. Усього застосовано 13 ворожих безпілотників.
"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Загалом українська ППО знищила 10 російських безпілотників у Харківській, Сумській та Київській областях.
- Унаслідок цієї атаки в Ізюмі на Харківщині пошкоджено заклад освіти, є постраждалий.
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