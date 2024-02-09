Українська ППО вночі знищила 10 ворожих "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив 16 дронів з мису Чауда, що в окупованому Криму та з Курської області в Росії.

У результаті бойової роботи знищено 10 безпілотників у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.