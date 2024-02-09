Українська ППО вночі знищила 10 ворожих "шахедів"
У ніч проти 9 лютого російські окупанти запустили по території України 16 ударних дронів Shahed. Проте сили ППО відбили повітряну атаку та знищили 10 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог запустив 16 дронів з мису Чауда, що в окупованому Криму та з Курської області в Росії.
У результаті бойової роботи знищено 10 безпілотників у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
- Російські військові вночі на 9 лютого запустили ударні дрони на територію України з двох напрямків - на Харківщину та Миколаївщину. У Зміївській громаді постраждав чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.04
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе