Українська ППО вночі знищила 83 зі 147 російських БПЛА
У ніч проти понеділка, 17 лютого, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 83 повітряні цілі ворога
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 21:00 16 лютого росіяни запустили по Україні 147 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряні сили уранці підтвердили збиття 83-х ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Крім того, ще 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
- Цієї ночі через атаку ворожих дронів на Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, на Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а в Харкові і на Київщині є потерпілі. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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