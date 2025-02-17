Українська ППО вночі знищила 83 зі 147 російських БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 21:00 16 лютого росіяни запустили по Україні 147 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряні сили уранці підтвердили збиття 83-х ударних дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Крім того, ще 59 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.