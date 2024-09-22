Українська ППО за ніч знищила 71 з 80 російських "шахедів"

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганщини, а також випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed із Єйська та Курська, що у РФ.

Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 71 ударний безпілотник. Ще шість дронів внаслідок протидії РЕБ були локаційно втрачені.

Загалом цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.