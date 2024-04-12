Українська ППО збила вночі 16 із 17 "шахедів"
У ніч проти 12 квітня російська окупаційна армія намагалася атакувати територію України 17 безпілотниками. Українські сили ППО знищили майже всі БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що російський ворог запустив вночі 17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в Криму, та керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.
"У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БПЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - додав Олещук.
Фото: Микола Олещук
- У ніч проти 12 квітня російська армія атакувала Україну "шахедами". Більше про атаку читайте тут!
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