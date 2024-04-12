Українська ППО збила вночі 16 із 17 "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що російський ворог запустив вночі 17 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в Криму, та керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

"У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БПЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - додав Олещук.

Фото: Микола Олещук