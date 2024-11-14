Українська ППО знищила вночі 21 з 59 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що 59 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу були запущені із району Курська – РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 21 БПЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

Натомість 38 безпілотників локаційно втрачено.