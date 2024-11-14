Українська ППО знищила вночі 21 з 59 БПЛА
У ніч проти 14 листопада російська армія запустила по території України 59 ударних БПЛА типу "шахед". Українські сили ППО знищили 21 безпілотник
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що 59 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу були запущені із району Курська – РФ.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 21 БПЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
Натомість 38 безпілотників локаційно втрачено.
- Увечері 13 листопада російська армія запустила ударні БПЛА для атаки по Україні. Вночі ворог вдарив КАБами по Харкову.
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