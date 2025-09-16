Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують

Про це він написав у телеграм.

Вони пропонують наступні механізми:

Розширення санкцій на понад 400 суден тіньового флоту.

Зниження та регулярне коригування цінових стель на нафту й нафтопродукти преміум-сегменту.

Вторинні санкції та портові ембарго для тих, хто допомагає кремлю обходити обмеження.

Використання заморожених російських активів для України.

Усунення лазівок в експортному контролі технологій, особливо через треті країни.

За словами Єрмака, цей документ є фактично чітким планом наступної хвилі санкцій, готовим до реалізації.

Низка пропозицій з наших минулих документів увійшли в основу санкційних пакетів наших партнерів.

"Нам необхідний перехід до системного й агресивного економічного тиску на рф. Московія повинна остаточно втратити ресурси для продовження війни", - резюмував глава ОП.