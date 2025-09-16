Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що санкційна група підготувала новий робочий документ №23 - комплексний план посилення тиску на Росію
Про це він написав у телеграм.
Вони пропонують наступні механізми:
- Розширення санкцій на понад 400 суден тіньового флоту.
- Зниження та регулярне коригування цінових стель на нафту й нафтопродукти преміум-сегменту.
- Вторинні санкції та портові ембарго для тих, хто допомагає кремлю обходити обмеження.
- Використання заморожених російських активів для України.
- Усунення лазівок в експортному контролі технологій, особливо через треті країни.
За словами Єрмака, цей документ є фактично чітким планом наступної хвилі санкцій, готовим до реалізації.
Низка пропозицій з наших минулих документів увійшли в основу санкційних пакетів наших партнерів.
"Нам необхідний перехід до системного й агресивного економічного тиску на рф. Московія повинна остаточно втратити ресурси для продовження війни", - резюмував глава ОП.
- Президент США Дональд Трамп назвав санкції ЄС проти РФ недостатньо жорсткими, додавши, що європейські країни купують російську нафту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.44
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе