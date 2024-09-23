"Наша влада готується до перемовин": політичний експерт Краєв пояснив, чому найближчі місяці будуть вирішальними

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це дійсно дуже важливий період. Звісно, наша влада ставить достатньо ідеалістичні, не дуже реальні цілі. Останнє, що ми чули, — протягом жовтня має відбутися затвердження і втілення більше ніж 80% усіх планів так званої формули перемоги, яка вже була представлена нашим американським партнерам. Проте важко вірити, що Байден, його адміністрація, а тим паче кандидати в президенти та взагалі наші союзники протягом жовтня встигнуть втілити доволі амбітну програму", - зауважив Краєв.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", із повідомлень The Times, Bloomberg бачимо, що програма формули перемоги дійсно амбітна.

"Але ключовий посил тут у тому, що наша влада готується до перемовин. Вони про це говорять останні кілька місяців. Американці, які завжди казали, що українці самі обирають час і момент, коли вони мають почати перемовини з Москвою, явно готові цьому сприяти. Але американці, як і інші наші партнери, постійно повторювали, що найважливіше — щоб Україна зайшла на перемовини з сильною позицією Тобто, щоб Україні не довелося одразу піддаватися Москві, не довелося йти на певні поступки ще до того, як ці перемовини почалися. Тому, чому ці місяці дійсно будуть вирішальними, чому ця поїздка є дуже важливою — це підготовка сильної переговорної позиції", - наголосив Краєв.

Раніше Зеленський сказав, що представить план перемоги України чинному президентові США Джо Байдену, а також зазначив, що має намір представити його двом кандидатам у президенти, Дональду Трампу й Камалі Гарріс. При цьому Зеленський додав, що не розкриватиме подробиць плану до зустрічі з Байденом у Білому домі. І заявив, що думка про те, що американський лідер Джо Байден відмовиться від запропонованого Україною Плану перемоги, є "жахливою"

Увечері неділі, 22 вересня, Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів. Він почав візит з відвідин Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Також Зеленський провів зустрічі з низкою американських посадовців.

Видання The Times оприлюднило чотири пункти плану перемоги, який представляє президент Володимир Зеленський. Натомість в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з інформацією.



