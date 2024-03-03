"Українські держслужбовці евакуюються з Херсону перед наступом РФ": ворог поширює фейк
РФ поширює в інтернеті дезінформацію про те, що з Херсону евакуюють українських держслужбовців перед новим наступом окупантів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Там наголосили, що Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні.
"Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності", - пояснюють у Центрі.
ЦПД заявляє, що це російські фейки, метою яких є посилення паніки. У РФ немає ресурсів для наступу на Херсон, зазначає ЦПД.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що західні країни спровокували конфлікти у низці країн та самі обирають цілі, які треба уразити.
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