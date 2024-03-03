"Українські держслужбовці евакуюються з Херсону перед наступом РФ": ворог поширює фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Там наголосили, що Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні.

"Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності", - пояснюють у Центрі.

ЦПД заявляє, що це російські фейки, метою яких є посилення паніки. У РФ немає ресурсів для наступу на Херсон, зазначає ЦПД.