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Війна з Росією: хроніка
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Українські кіберактивісти спільно з ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські компанії, які підтримують війну

29 червня, 2024 субота
11:06
Війна з Росією

Активісти кіберспільноти BO_Team з фахівцями ГУР МО України атакували російські компанії, які підтримують війну, знищуючи важливі дані й обладнання

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Проблема масштабная", ― пишуть менеджери російських компаній до своїх користувачів після хакерських атак українських кіберактивістів спільно з ГУР.

"Активісти кіберспільноти BO_Team з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора ― знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на Росії", - зазначили у головному розвідвідомстві України.

За їхніми даними, за минулий тиждень українські хакери знищили: 

  • понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” ― розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської  окупаційної армії. 
  • усі дані на 8 серверах компанії “Orient Systems” ―  розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА. 
  • усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній  новґород ― «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком». Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України. 

Фото: https://t.me/DIUkraine


Фото: https://t.me/DIUkraine

  • 20 червня, українські кіберфахівці здійснили масштабну DDoS атаку на банківську систему Росії, зокрема на оператора банківських карток "Мир".
Теги:
Економіка
Україна
Росія
кібератаки
хакерські атаки
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