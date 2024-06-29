Українські кіберактивісти спільно з ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські компанії, які підтримують війну

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Проблема масштабная", ― пишуть менеджери російських компаній до своїх користувачів після хакерських атак українських кіберактивістів спільно з ГУР.

"Активісти кіберспільноти BO_Team з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора ― знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на Росії", - зазначили у головному розвідвідомстві України.

За їхніми даними, за минулий тиждень українські хакери знищили:

понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” ― розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

усі дані на 8 серверах компанії “Orient Systems” ― розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній новґород ― «Линктелеком НН» та «Аксесс Телеком». Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine