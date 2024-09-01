Українські розслідувачі: вдарити по Харкову 30 серпня наказав полковник Лобода з Воронежа

Про це повідомляють розслідувачі OSINT-бджоли.

"Полковник Лобода Олексій Геннадійович 20.06.1978 р.н. з Воронежа. Учорашній (30.08.2024) удар по Харкову КАБами - це якраз його робота. Він особа, яка безпосередньо віддала наказ іншим терористам убити цивільних", - стверджують розслідувачі проєкту.

За їхніми словами, про полковника Лободу в мережі було небагато інформації: "По ньому вже хтось працював. Але це було неакуратно, дані або не точні, або помилкові", коментують OSINT-аналітики.

Вони кажуть, що сам Лобода постарався залишити за собою "хибний цифровий слід".

Фото: osintbees.com

Олексій Лобода очолює 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС та ППО Західного ВО ЗС РФ.

В/ч 45117 – аеродром "Балтімор" у Бутурлінівці – 51.6229117333621, 39.16159372382646. На знімках згори, за тінями, які відкидають антени комплексів зв'язку та РЛС ППО, видно, що аеродром непогано прикритий з повітря.

Фото: osintbees.com

"Це не означає, що полковник Лобода не вразливий. Це він на роботі поки що непогано прикритий, і це тимчасово. А ми давайте подивимося, що і як у цього злочинця в іншому, цивільному житті", - зазначають осінтери.

Полковник Лобода Олексій Геннадійович 20.06.1978 - особисті дані:

СНІЛС 19417536595

ІПН 671202826307

Паспорт 6602687905

Адреси:

d. Воронеж, вул. Червонознаменна, буд. 71-А

м. Воронеж, вул. 9 Січня, 133

м. Воронеж, вул. Ворошилова, 27

Соцмережі - https://ok.ru/profile/349334119753

Мобільний телефон: +79192378672

Лобода багато разів вказував на різних електронних носіях інформації, борги за кредитами ФССП, реєстрацію автомобіля та ін. адресу вул. Ворошилова, 27. Це нежитлова будівля, де розташована військова прокуратура Воронежа.

Також він залишав слід за адресою – м. Воронеж, вул. Червонознаменна, буд. 71-А - згідно з обліками Лобода там ніколи не значився.

Розслідувачі знайшли справжню адресу полковника Лободи та його сім'ї – Воронеж, вул. 9 Січня, 133, квартира 128.

Дружина полковника - Лобода Євгенія Володимирівна 04.12.1976 року народження.

Лободі вже оголошено підозру за минулі воєнні злочини, нагадують аналітики.