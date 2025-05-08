Українські військові отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь, - Суспільне
Військові трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, підтвердили, що отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що подібне розпорядження бійці отримували і у так зване "великоднє перемирʼя".
Водночас українські військові фіксують порушення "перемир’я", що було запропоноване Росією. З опівночі 8 травня тривають артилерійські обстріли, скиди з дронів і застосування FPV-дронів. У Херсонській області також не припинялися позиційні бої.
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- У Росії в четвер, 8 травня, оголосили про початок так званого перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.
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