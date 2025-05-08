Українські військові отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь, - Суспільне

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що подібне розпорядження бійці отримували і у так зване "великоднє перемирʼя".

Водночас українські військові фіксують порушення "перемир’я", що було запропоноване Росією. З опівночі 8 травня тривають артилерійські обстріли, скиди з дронів і застосування FPV-дронів. У Херсонській області також не припинялися позиційні бої.

Читайте також: Російські удари під час "перемир'я": на Сумщині є загибла, на Харківщині - постраждалі