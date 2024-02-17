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Українські військові здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки, - ISW

17 лютого, 2024 субота
06:36
Війна з Росією Авдіївка

Українські сили почали відступати з Авдіївки та роблять це "відносно контрольовано". Тим часом російські війська, схоже, зосереджені на ускладненні або запобіганні повному виведенню українських військ

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах зроблена після кількох підтверджених наступів Росії на околиці міста за останню добу. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що російські війська просунулися далі на південь уздовж вулиці Грушевського на західній околиці Авдіївки та на південь від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, досягли незначних успіхів у дачних районах на північному сході Авдіївки та захопили Авдіївський міський парк у центрі міста. 

Російські джерела стверджують, що українські війська масово відходять, і що відхід українських військ стає все більш хаотичним і затратним. Проте ISW не спостерігав жодних візуальних доказів масового або хаотичного відходу українських військ, а постійне незначне просування російських військ в Авдіївці та навколо неї дозволяє припустити, що українські війська наразі здійснюють відносно контрольований відхід з населеного пункту.

Також росіяни заявляють, що їхні війська просунулися на сході Авдіївки до південно-західної околиці Авдіївки, далі на південь уздовж вулиці Грушевського і на захід від Авдіївки в напрямку ґрунтових доріг, якими українські війська постачають позиції на сході і півдні Авдіївки.

Російські військові блогери стверджують, що окупанти близькі до того, щоб перерізати або вже перерізали одну з ґрунтових доріг, що з'єднує Авдіївку з Ласточкиним (на захід від Авдіївки).

За словами окупантів, вони близькі до оточення решти українських сил у центральній, східній та південній частинах Авдіївки, а один російський блогер стверджував, що трохи більше кілометра відділяє російські позиції на західній околиці Авдіївки від російських позицій на півдні.

Станом на зараз ISW оцінює, що приблизно три з половиною кілометри відокремлюють російські позиції в цих двох районах, спираючись на наявні візуальні докази.

Експерти Інституту припускають, що українським силам, можливо, доведеться проводити контратаки, щоб здійснити впорядкований вихід з Авдіївки, а російські зусилля, спрямовані на те, щоб ускладнити або запобігти виведенню українських військ, можуть стати досить виснажливими.

  • Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.
Теги:
Світ
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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