Українські військові знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі
Увечері 2 березня російські окупанти намагалися атакувати ракетою Дніпропетровщину. Натомість українська сили ППО знищили ворожу ціль у Криворізькому районі
Про це пише Повітряне командування "Схід".
"У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що близько 20:30 Повітряні сили заявляли про ворожу ракету у бік Кіровоградщини.
- Того ж дня армія РФ щонайменше 11 разів гатила по Нікопольщині. Унаслідок цього постраждала жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе