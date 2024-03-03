Ворог протягом дня 11 разів атакував Нікопольщину: поранена жінка, є руйнування
Російська терористична армія протягом неділі, 3 березня, щонайменше 11 разів гатила по Нікопольщині. Унаслідок цього постраждала жінка
Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Артобстріли та дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки по Покровській сільській громаді постраждала 51-річна жінка.
Загалом через обстріли пошкоджені 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 - знищені. Також понівечені 4 автівки: легкове та вантажні. Крім цього, ворог зачепив лінію електропередачі.
- Вночі 3 березня російська армія вдарила ракетами по Дніпру, в результаті чого виникла пожежа. Також РФ обстріляла Нікопольщину з БПЛА та артилерії, пошкодили дачний будинок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе