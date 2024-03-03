Ворог протягом дня 11 разів атакував Нікопольщину: поранена жінка, є руйнування

Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Артобстріли та дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Гатили росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки по Покровській сільській громаді постраждала 51-річна жінка.

Загалом через обстріли пошкоджені 13 приватних будинків і стільки ж господарських споруд. Ще 2 - знищені. Також понівечені 4 автівки: легкове та вантажні. Крім цього, ворог зачепив лінію електропередачі.