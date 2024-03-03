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Вночі РФ обстріляла Дніпро та область: виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки

3 березня, 2024 неділя
08:14
Війна з Росією Ракета

Вночі 3 березня російська армія вдарила ракетами по Дніпру, в результаті чого виникла пожежа. Також РФ обстріляла Нікопольщину з БПЛА та артилерії, пошкодили дачний будинок

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв", - написав він.

За його словами, після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали. 

Очільник ОВА також зазначив, що на Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе, а з артилерії бив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

  • У ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло восьмеро людей, серед них - двоє дітей.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
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