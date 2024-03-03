Вночі РФ обстріляла Дніпро та область: виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв", - написав він.

За його словами, після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали.

Очільник ОВА також зазначив, що на Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе, а з артилерії бив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.