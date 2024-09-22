Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів

Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів

Світлана Кравченко
22 вересня, 2024 неділя
07:29
Війна з Росією втрати окупантів

За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1500 своїх військових. Також Сили оборони ліквідували низку одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 642 420 (+1500) осіб,
  • танків ‒ 8768 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 222 (+52) од,
  • артилерійських систем – 18 333 (+63) од,
  • РСЗВ – 1195 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 628 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 023 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3144 (+19) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
військові
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
Радослав Сікорський
Автор Юлія Лаврук
19 вересня, 2024 четвер
Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН. Меджліс та МЗС України відреагували
Aero Azimuth
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2024 п'ятниця
Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 вересня
08:27
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Найбільше боєзіткнень на фронті за добу сталося на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб
08:19
Рустем Умєров
Україна може виробити більш ніж декілька мільйонів дронів на рік, - Умєров
08:06
Оновлено
Пожежа у Ростовській області 22 вересня
У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи і сталася пожежа: влада заявила про роботу ППО по дронах
08:06
OPINION
Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу
07:56
На фото люди, які прибули у аеропорт Дубліна
США закликали громадян виїхати з Лівану, поки доступні комерційні рейси
07:40
Огляд
сховище газу
Азербайджанський газ в українській трубі: що відомо про міфічні переговори
07:20
Даніель Дюбуа
Дюбуа нокаутував Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF
2024, субота
21 вересня
23:42
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни вдарили КАБами по Харкову, приліт у багатоповерхівку
23:37
Гірник, Донецька область
Російська армія готується зайти у місто Гірник Донецької області, - DeepState
22:46
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик прийняв доленосне рішення щодо свого майбутнього в "Челсі", - інсайдер
22:00
Польські гусари
Цей день в історії: коаліція Речі Посполитої та запорожців узяла Москву
21:59
Суджа, РФ, Курська область
РФ перекидає десантників зі Запоріжжя на Курщину
21:53
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Камала Гарріс погодилась на ще одні дебати з Трампом у жовтні
21:40
Руслан Малиновський, Дженоа
"Перелом і вивих суглоба": Малиновський отримав жахливу травму у матчі Серії А
21:22
Марія Захарова
МЗС РФ: "Ми в жодних самітах брати участі не будемо"
21:11
ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
20:59
Збірна України, футзал
Україна перемогла Афганістан і вийшла в 1/8 фіналу ЧС з футзалу
20:57
У Нікополі росіяни вбили дроном жінку й дитину в автівці
20:47
Можливості та інвестиції: ЄС відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні
20:32
Володимир Зеленський
Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський
20:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:20
Ексклюзив
Віталій Портников
"Це одна з його головних цілей у цій війні": Портников пояснив, за яких умов Путін погодиться на вступ України до ЄС та НАТО
20:08
OPINION
Англізація: старі та нові граблі
19:53
повінь
Шторм "Борис" дійшов до Італії: у декількох провінціях оголосили надзвичайний стан
19:53
Ексклюзив
"Чорноморець" - "Карпати" 0:1
"Динамо" не подужало "Рух", а "Чорноморець" програв "Карпатам": результати та розклад матчів і трансляцій 7-го туру УПЛ
19:36
Зеленський: православним України потрібен власний патріархат
19:31
Ексклюзив
Володимир Путін
Малоймовірним виглядає, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах, - Брайза
19:22
Каховське водосховище
Полтавщина щороку втрачає від 3 до 4 м землі через руйнування берега Кременчуцького водосховища
19:10
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
Фактично Ізраїль уже в стані війни, - журналістка Глаз
19:08
У Харкові демонтували пам’ятники персонажам роману "12 стільців"
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова Харківщини: обсяги завданих збитків та основні виклики відновлення
18:55
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по Сумах КАБами 21 вересня: поранено людину, знеструмлено один з районів міста
18:43
Ексклюзив
Україна ЄС
Україна виконала велику частину вимог ЄС щодо членства, - нардепка Іонова
18:34
Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії
18:12
зерно, зернова угода
Україна зазнала збитків на понад 30 млрд грн через привласнення Росією зерна, - Офіс генпрокурора
18:02
OPINION
Помилка президента
17:57
Борис Пісторіус
Підтримка України коштує дорого, але поразка обійдеться набагато дорожче, - міністр оборони Німеччини Пісторіус
17:52
шпигун
Росія використовує Мексику як центр шпигування за США, - NBC
17:35
Від ракетного удару на Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
17:30
Ексклюзив
Курська область
Путіну треба виходити з війни, головним завданням є витиснути ЗСУ з Курської області, - політолог Орєшкін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV