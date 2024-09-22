Найбільше боєзіткнень на фронті за добу сталося на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб
Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів
За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1500 своїх військових. Також Сили оборони ліквідували низку одиниць ворожої техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 642 420 (+1500) осіб,
- танків ‒ 8768 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 222 (+52) од,
- артилерійських систем – 18 333 (+63) од,
- РСЗВ – 1195 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 628 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 023 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 3144 (+19) од.
Дані уточнюються.
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