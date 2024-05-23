Українські зенітники ліквідували російський винищувач над Донеччиною

Про це повідомляє офіційний Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Військові нагадали, що вчора, 22 травня, збили російський Су-25 на Покровському напрямку.

"А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!", - йдеться у повідомленні.