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Війна з Росією: хроніка
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Українські зенітники ліквідували російський винищувач над Донеччиною

23 травня, 2024 четвер
19:46
Війна з Росією

У четвер, 23 травня, воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський винищувач над Донецькою областю

Зміст

Про це повідомляє офіційний Facebook 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Військові нагадали, що вчора, 22 травня, збили російський Су-25 на Покровському напрямку. 

"А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!", - йдеться у повідомленні. 

  • 22 травня Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання додаткової відпустки військовослужбовцям за знищену військову техніку ворога. За збитий літак можна отримати відпустку у п'ять календарних днів. 

Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Авіація
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