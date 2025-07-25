"Українському шахраєві перерахували 283 тис. фунтів на похорон Оззі Осборна": роспропаганда вигадала новий фейк
Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію, нібито британське медіа Sky News повідомило про шахрайство з боку українця, який буцімто зібрав 283 тисячі фунтів стерлінгів на вигадані "похорони" рок-музиканта Оззі Осборна
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У фейковому сюжеті згадується неіснуючий Святослав Ведмідь, який начебто телефонував жителям Бірмінгема від імені родини музиканта.
Центр протидії дезінформації підкреслює: Sky News не публікувало такого матеріалу, а сама історія є повністю вигаданою. Її створено з метою дискредитації України та формування упередженого ставлення до українців за кордоном.
- У 76-річному віці помер британський рок-музикант Оззі Осборн. Він боровся з хворобою Паркінсона.
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