"Українському шахраєві перерахували 283 тис. фунтів на похорон Оззі Осборна": роспропаганда вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У фейковому сюжеті згадується неіснуючий Святослав Ведмідь, який начебто телефонував жителям Бірмінгема від імені родини музиканта.

Центр протидії дезінформації підкреслює: Sky News не публікувало такого матеріалу, а сама історія є повністю вигаданою. Її створено з метою дискредитації України та формування упередженого ставлення до українців за кордоном.