Українці, чиї рідні зникли через війну, можуть надати зразки ДНК у трьох країнах ЄС
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти розпочинає збір заявок на відбір ДНК від українців в Італії, Іспанії та Португалії, чиї родичі зникли безвісти внаслідок війни
Про це повідомила пресслужба організації.
Реєстрація на відбір ДНК триватиме до 15 листопада 2024 року.
"У взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ІСМP) планує провести кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у листопаді в Італії, Іспанії та Португалїі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що якщо у родині є людина, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією РФ в Україні, можна буде надати свої референтні (ДНК) зразки Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти.
Для запису на відбір ДНК зразків необхідно залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням або надати відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).
- Наприкінці вересня заступник глави МВС України Леонід Тимченко повідомив, що реєстр зниклих безвісти за особливих обставин містить інформацію про 55 тис. людей.
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