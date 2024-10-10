Українці, чиї рідні зникли через війну, можуть надати зразки ДНК у трьох країнах ЄС

Про це повідомила пресслужба організації.

Реєстрація на відбір ДНК триватиме до 15 листопада 2024 року.

"У взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ІСМP) планує провести кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків у листопаді в Італії, Іспанії та Португалїі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо у родині є людина, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією РФ в Україні, можна буде надати свої референтні (ДНК) зразки Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти.

Для запису на відбір ДНК зразків необхідно залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням або надати відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).