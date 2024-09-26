МВС: у реєстрі зниклих безвісти - 55 тис. людей

Про це повідомив заступник глави МВС України Леонід Тимченко Укрінформу.

Він підкреслив, що більшість у реєстрі зниклих безвісти - військові.

"На сьогодні реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", - розповів заступник міністра.