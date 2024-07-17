МВС: у Єдиному реєстрі зниклих безвісти у розшуку перебувають 42 тис. людей
Начальник відділу управління МВС з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Дмитро Богатюк заявив, що наразі у Єдиному реєстрі таких осіб у розшуку перебувають 42 тисячі людей
Про це пише Укрінформ.
"Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч", - заявив Богатюк.
Він також додав, що МВС має дані і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені.
"Це понад 3 тисячі осіб, місце знаходження яких встановлено і які живі-здорові. Переважна кількість з цих осіб - це наші колишні військовополонені. І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них – наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але надалі… були ідентифіковані", - повідомив представник МВС.
Богатюк зазначив, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідуються слідчими Нацполіції.
Також він додав, що зазвичай особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.
Окремо представник МВС вказав на таку проблему – Міноборони не відбирає зразки ДНК у військових, які направляються у зону бойових дій.
"Тобто, якщо це питання по Нацполіції, по Нацгвардії, по Держприкордонслужбі більш-менше вирішене - за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою Червоного Хреста - у Міноборони ця проблема досі існує", - зауважив Богатюк.
- Нагадаємо, Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у Міністерстві внутрішніх справ запрацював 2 травня 2023 року. Цей реєстр є повністю захищеною базою даних.
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