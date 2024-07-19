Українці мають чудову стратегію ведення війни, – генерал Каволі

Про це під час дискусії в Аспен Інституті заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає "Голос Америки".

Генерал зауважив, що один із викликів та уроків, які можна винести з війни в Україні, полягає в тому, що "в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає тривала робота, сповнена непередбачуваних поворотів. І це те, де ми перебуваємо зараз".

На його думку, перебіг війни Росії в Україні залежатиме від здатності "генерувати силу", зокрема від того, яка зі сторін зможе швидше накопичити "якісну силу" і скористатися цим, поки має вікно можливостей.

За словами Каволі, українці генерують таку силу і вміло вибудовують свою стратегію.

"Протягом останніх кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання" – сказав він.

Водночас генерал Каволі зауважив, що ключова частина "генерації сили" для України залежить від країн ЄС та НАТО та вимагає від них накопичення й виробництва більшої кількості техніки, ніж прогнозували, до прикладу, два роки тому.

Генерал переконаний, що результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки. Він наголосив, що світ не має плекати жодних ілюзій щодо завершення війни в Україні. І промислове виробництво країн ЄС та НАТО має бути готове до викликів, які неминуче виникнуть опісля.

"Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, і яка переконана, що ми – противник, а також дуже-дуже розлючена", – сказав Каволі.