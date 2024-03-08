"Україну готують лише до поступового повільного відступу – це в кращому разі": російські фейки та маніпуляції за 8 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 8 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Ворожий TG-канал "NE.САХАР" опублікував відеозапис із бортової камери дрона-камікадзе й написав: "Нові кадри вбивства ЗСУшників руками своїх же товаришів по службі. Український бойовик викликав "Волгу" і без зброї намагався добігти до позицій зс РФ, щоб здатися в полон, але оператор дрона ЗСУ не дав йому цього зробити".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "У кулуарах пішли чутки, що західні військові радники рекомендують Зеленському зміцнювати оборону і готуються лише до поступового повільного відступу – це в кращому разі".
Маніпуляція: Ворожий TG-канал "СОЛОВЬЁВ" написав: "Зеленський не привітав жінок України з 8 березня. Президент опублікував пост із подякою українським жінкам, не згадуючи самого свята. Тобто, дякує він лише тим жінкам, які воюють, займаються рятувальними роботами або постраждали від обстрілів".
- 8 березня російська пропаганда також запустила фейк, нібито два полки НАТО вже прибули в Україну.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки переконані, що "замах" на Анатолія Шарія - це звичайний спектакль.
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