Укрпошта за два дні втратила три відділення на Донеччині та Херсонщині

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Перше знищене відділення було розташоване у місті Курахове Покровського району Донеччини. Пару тижнів тому його закрили, тому на момент обстрілу там нікого не було, постраждалих немає.

"Сподіваюсь, у мене ще буде нагода повернутись та відкрити вже нове відділення", - написав Смілянський.

Друге відділення було розташоване в Олексієво-Дружківці Краматорського району – "неподалік від відділення наших колег з НП, яке теж було знищене".

"Я дякую місцевій команді, яка вже знайшла рішення для відновлення роботи, тож скоро все знову має запрацювати", - поінформував гендиректор компанії.

25 жовтня РФ атакувала дроном відділення у Станіславі Херсонської області. Туди мають прибути сапери для розмінування.

Смілянський подякував усім співробітникам, які продовжують працювати й надавати поштові послуги людям навіть у найбільш небезпечних населених пунктах країни.