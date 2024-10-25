Укрпошта за два дні втратила три відділення на Донеччині та Херсонщині
24 жовтня внаслідок обстрілів РФ Укрпошта втратила два відділення на Донеччині, а 25 жовтня ворожий дрон поцілив у відділення на Херсонщині
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Перше знищене відділення було розташоване у місті Курахове Покровського району Донеччини. Пару тижнів тому його закрили, тому на момент обстрілу там нікого не було, постраждалих немає.
"Сподіваюсь, у мене ще буде нагода повернутись та відкрити вже нове відділення", - написав Смілянський.
Друге відділення було розташоване в Олексієво-Дружківці Краматорського району – "неподалік від відділення наших колег з НП, яке теж було знищене".
"Я дякую місцевій команді, яка вже знайшла рішення для відновлення роботи, тож скоро все знову має запрацювати", - поінформував гендиректор компанії.
25 жовтня РФ атакувала дроном відділення у Станіславі Херсонської області. Туди мають прибути сапери для розмінування.
Смілянський подякував усім співробітникам, які продовжують працювати й надавати поштові послуги людям навіть у найбільш небезпечних населених пунктах країни.
- На Київщині правоохоронці затримали двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, яких підозрюють у підпалі місцевого відділення Укрпошти та об'єктів Укрзалізниці.
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