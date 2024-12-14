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Умєров: Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву

Світлана Кравченко
14 грудня, 2024 субота
07:45
Війна з Росією

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна розпочала переговори з європейськими країнами про підготовку й оснащення бригад стратегічного резерву

Зміст

Про це він розповів після зустрічі з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

"Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву. З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей", – заявив міністр.

Умєров зазначив, що Україна має на меті забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру.

За словами голови Міноборони, Україна прагне, щоб у 2025 році співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою. 

Для цього розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслено нові напрямки роботи, а саме: використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України, розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових, інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.

  • Також нещодавно міністр оборони України зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом і поінформував його про поточну ситуацію на полі бою. Умєров також запропонував Естонії підготувати та оснастити одну з українських бригад.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Європа
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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