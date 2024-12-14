Умєров: Україна веде переговори з Європою про оснащення і підготовку бригад стратегічного резерву

Про це він розповів після зустрічі з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

"Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву. З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей", – заявив міністр.

Умєров зазначив, що Україна має на меті забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру.

За словами голови Міноборони, Україна прагне, щоб у 2025 році співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою.

Для цього розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки, та окреслено нові напрямки роботи, а саме: використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України, розширення тренувальної місії EUMAM для підготовки українських військових, інвестиції в оборонний сектор України для посилення вітчизняного виробництва.