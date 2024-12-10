Умєров запропонував Естонії підготувати та оснастити одну з українських бригад
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом і поінформував його про поточну ситуацію на полі бою
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
За словами Умєрова, Естонія є одним із найближчих друзів України та вже надала значну військову, економічну та дипломатичну підтримку нашій державі.
"Крістен Міхал підкреслив, що його країна й надалі щорічно виділятиме на допомогу Україні 0.25% власного ВВП. Від імені всього українського народу та наших військових дякую за цю велику підтримку", – зазначив міністр.
Він обговорив із Міхалом перспективи подальшого зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки, в якій Естонія має унікальний досвід.
"Окремо наголосили на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських союзників", - поінформував Умєров.
Також він розповів премʼєр-міністру Естонії про пріоритети українського оборонного сектору.
"Ми активно розвиваємо вітчизняне виробництво зброї, і вже у 2025 році ці зусилля будуть суттєво посилені, зокрема у сфері створення далекобійних спроможностей", - підкреслив очільник Міноборони.
- 9 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва та провів перемовини з очільником уряду Денисом Шмигалем.
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