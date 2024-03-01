Умєров затвердив план заходів з реалізації програми співробітництва з НАТО на 2024 рік
1 березня міністр оборони України Рустем Умєров затвердив план заходів Міноборони з реалізації адаптованої річної національної програми (аРНП) співробітництва з НАТО на 2024 рік
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що програма розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Ключовим пріоритетом програми є реформування сектору безпеки та оборони України.
"Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми враховують рекомендації експертів НАТО", - сказав Умєров.
Погоджений план передбачає понад 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом 2024 року.
"Максимальна увага була приділена процесу моніторингу виконання заходів. Разом з тим, документ залишається гнучким інструментом, який підлягає щорічному перегляду пріоритетів на основі динаміки безпекової ситуації", - зауважив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
- 25 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що план на 2024 рік уже є, він сильний і потужний. Проте публічно про нього поки що не кажуть.
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