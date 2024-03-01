Умєров затвердив план заходів з реалізації програми співробітництва з НАТО на 2024 рік

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що програма розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Ключовим пріоритетом програми є реформування сектору безпеки та оборони України.

"Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми враховують рекомендації експертів НАТО", - сказав Умєров.

Погоджений план передбачає понад 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом 2024 року.

"Максимальна увага була приділена процесу моніторингу виконання заходів. Разом з тим, документ залишається гнучким інструментом, який підлягає щорічному перегляду пріоритетів на основі динаміки безпекової ситуації", - зауважив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.