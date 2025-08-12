Унаслідок удару РФ біля Кропивницького в липні загинули іноземні добровольці, — NYT

Про це NYT повідомили солдати, обізнані з інцидентом.

"Українська армія, яка лише зрідка визнає ракетні удари по військових об'єктах, підтвердила, що в результаті атаки загинули та дістали поранення солдати, але відмовилася розкрити подробиці. Троє солдатів, включаючи одного, який був свідком удару, розповіли про жахливий напад, в якому постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та інших місць", - пише видання.

Удар знищив також склад боєприпасів, спричинивши серію вибухів. Свідки розповіли про відсутність сигналу повітряної тривоги та аптечок на місці події.

Постраждалі служили в регулярних підрозділах ЗСУ або в міжнародних легіонах, підпорядкованих армії та ГУР.

Видання зазначає, що іноземні добровольці, серед яких ветерани війн в Іраку й Афганістані та найманці з Південної Америки, приєднуються до ЗСУ через щире бажання допомогти українцям або заради зарплати від $1 тис. до $1750 плюс бойові надбавки, що разом може перевищувати 3 тис. доларів на місяць.

"Колумбійських чоловіків приваблювали зарплати, набагато вищі, ніж вони можуть заробити вдома, хоча ризики в окопних боях є серйозними", - пише NYT.