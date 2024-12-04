Унаслідок ворожих атак за добу на Донеччині загинули 4 людини, 11 поранені

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Так, за 3 грудня росіяни вбили 4 жителів Донеччини - у Костянтинівці, Покровську, Котлиному і Дачному.

За даними ОВА, ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - йдеться у повідомленні.