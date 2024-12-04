Унаслідок ворожих атак за добу на Донеччині загинули 4 людини, 11 поранені
У вівторок, 3 грудня, через російську окупаційну армію у Донецькій області загинули щонайменше 4 людини, ще 11 отримали поранення
Про це повідомляє Донецька ОВА.
Так, за 3 грудня росіяни вбили 4 жителів Донеччини - у Костянтинівці, Покровську, Котлиному і Дачному.
За даними ОВА, ще 11 людей в області за добу дістали поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія 3 грудня обстріляла Костянтинівку й Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини, ще 7 дістали поранення.
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