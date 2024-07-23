Уночі РФ атакувала Україну ракетою і дронами: ППО збила 7 з 8 БПЛА 

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Уночі Росія ударила по території України керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області, а також вісьмома ударними БПЛА типу Shahed також із Курського напрямку. Було атаковано Сумщину.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

ППО знищила 7 "шахедів". А внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі, – додали військові.