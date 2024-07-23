Уночі РФ атакувала Україну ракетою і дронами: ППО збила 7 з 8 БПЛА
Протиповітряна оборона збила сім з восьми ворожих ударних безпілотників Shahed – 131/136, якими РФ атакувала у ніч проти 23 липня
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Уночі Росія ударила по території України керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області, а також вісьмома ударними БПЛА типу Shahed також із Курського напрямку. Було атаковано Сумщину.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
ППО знищила 7 "шахедів". А внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі, – додали військові.
- У ніч на 21 липня ворог завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 39 "шахедами". Українська ППО знищила 35 ворожих БПЛА та ракети Х-59/69.
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