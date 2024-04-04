Упродовж березня 2024 року РФ здійснила 2120 атак українських позицій на фронті, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що кількість російських атак у березні була на 9% нижчою у березні 2024 року порівняно з лютим 2024, скоротившись від близько 2340 до 2120. Натомість кількість нападів на Авдіївському напрямку склала третину від загальної кількості в лютому, коли місто захопили російські війська. Але ця частка впала до чверті в березні.

Загалом, за даними розвідки, російські атаки на південний захід від Донецька збільшилися від 721 в лютому до 806 у березні, складаючи 38% від усіх атак на лінії фронту.

"Попри ці зусилля Росія не досягла жодних помітних успіхів у цьому районі та продовжує боротися за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне", - йдеться у повідомленні.