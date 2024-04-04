Упродовж березня 2024 року РФ здійснила 2120 атак українських позицій на фронті, - британська розвідка
Російська окупаційна армія протягом березня 2024 року здійснила 2120 атак по українських позиціях. Попри це РФ не досягла помітних успіхів на фронті
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що кількість російських атак у березні була на 9% нижчою у березні 2024 року порівняно з лютим 2024, скоротившись від близько 2340 до 2120. Натомість кількість нападів на Авдіївському напрямку склала третину від загальної кількості в лютому, коли місто захопили російські війська. Але ця частка впала до чверті в березні.
Загалом, за даними розвідки, російські атаки на південний захід від Донецька збільшилися від 721 в лютому до 806 у березні, складаючи 38% від усіх атак на лінії фронту.
"Попри ці зусилля Росія не досягла жодних помітних успіхів у цьому районі та продовжує боротися за невеликі населені пункти, зокрема Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія значно збільшила механізовані штурмові операції по всій лінії фронту.
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