Уряд дозволив утилізувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо у районах розмінування

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук та Міністерство оборони України.

На засіданні 15 жовтня уряд затвердив зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, ці зміни запроваджують правовий механізм переробки небезпечних та непридатних боєприпасів безпосередньо в місцях проведення робіт з розмінування.

Боєприпаси та вибухонебезпечні предмети перероблятимуть, зокрема, методом спалювання, ультразвукового дроблення, виплавлення та випалювання вибухових речовин із корпусів боєприпасів. Утилізацію здійснюватимуть військові частини, визначені Міністерством оборони.

У відомстві додали, що це дозволить отримати продукти утилізації, що можуть бути використані для потреб Сил оборони.

"За приблизними підрахунками, у зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Очищення від боєприпасів, які не розірвались, зараз потребує приблизно п’ята частина території країни", - йдеться у повідомленні.