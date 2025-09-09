Уряд дозволив виробникам БПЛА різних типів бронювати співробітників

Відповідна постанова №1106 оприлюднена на сайті Кабінету міністрів.

Кабмін дозволив бронювати співробітників виробникам безпілотників різних типів.

Так, критерії критичних важливих підприємств, які мають право на бронювання, доповнили таким пунктом: "підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення адміністрації держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони (зокрема їх служб державного замовника)".

Окрім цього постанова уточнила норму про бронювання 100% працівників критичних важливих підприємств у прифронтових регіонах. Тепер бронювання здійснюватиметься "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".