Уряд Канади затвердив військову допомогу Україні на близько $587 млн
Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.
За словами міністра оборони Канади Білла Блера, гроші будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги".
У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько $307 млн) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.
Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько $35 млн) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".
Видання зауважує, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, що очікується найближчим часом.
- Канада оголосила про заборону на використання 324 видів вогнепальної зброї у країні. Міністр громадської безпеки Домінік Леблан повідомив, що уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати країну у боротьбі проти Росії.
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