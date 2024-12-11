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Уряд Канади затвердив військову допомогу Україні на близько $587 млн

Ксенія Золотова
11 грудня, 2024 середа
05:21
Війна з Росією

Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, гроші будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги".

У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько $307 млн) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько $35 млн) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

Видання зауважує, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, що очікується найближчим часом.

  • Канада оголосила про заборону на використання 324 видів вогнепальної зброї у країні. Міністр громадської безпеки Домінік Леблан повідомив, що уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати країну у боротьбі проти Росії.

 

Теги:
Новини
Україна
Канада
допомога Україні
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