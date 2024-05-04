Уряд продовжив бронювання від мобілізації для залізничників

Про це йдеться на сайті уряду України.

Відповідну постанову №492 ухвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вона була опублікована 3 травня 2024 року.

Залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.

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"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 15, ст. 940), які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць.", - йдеться у постанові.