"Усе залежить від Шольца": Згурець припустив, скільки далекобійних ракет Taurus може отримати Україна

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вже є політичне рішення з боку Бундестагу про передачу далекобійної зброї Україні. Тепер це має підписати канцлер, йдеться про ракети Taurus. Тобто політичні шальки вже злились на користь такого рішення, і зараз все буде залежати від Шольца. Розуміємо, що ця політична складова виглядає цілком позитивно, але ще є й технічна компонента, яка пов'язана з очікуванням й використанням ракет Taurus", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, Taurus мають дальність від 300 до 500 км, це найточніші ракети й мають покращену систему наведення.

"Це дійсно круті ракети. У німців близько 500 таких ракет. Вони заявляли про те, що 250 перебувають у небоєздатному стані, а 250 можна переробити й відновити. І це той максимальний показник ракет, які ми можемо отримати від Німеччини, хоча їх може бути й менше. Німецькі політики й частково військові заявляли про те, що треба розв'язати питання щодо програмування цих ракет, але це дивно. Тому що йдеться про те, щоб вони не літали далі ніж 300 км, і було питання: чи можна завдавати ударів по РФ. Сподіваюсь, що на тлі заяв Генсека НАТО це питання вже знято", - наголосив Згурець.