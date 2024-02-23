"Усе залежить від Шольца": Згурець припустив, скільки далекобійних ракет Taurus може отримати Україна
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що вже є політичне рішення з боку Бундестагу про передачу далекобійної зброї Україні, і тепер це має підписати канцлер Німеччини
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Вже є політичне рішення з боку Бундестагу про передачу далекобійної зброї Україні. Тепер це має підписати канцлер, йдеться про ракети Taurus. Тобто політичні шальки вже злились на користь такого рішення, і зараз все буде залежати від Шольца. Розуміємо, що ця політична складова виглядає цілком позитивно, але ще є й технічна компонента, яка пов'язана з очікуванням й використанням ракет Taurus", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, Taurus мають дальність від 300 до 500 км, це найточніші ракети й мають покращену систему наведення.
"Це дійсно круті ракети. У німців близько 500 таких ракет. Вони заявляли про те, що 250 перебувають у небоєздатному стані, а 250 можна переробити й відновити. І це той максимальний показник ракет, які ми можемо отримати від Німеччини, хоча їх може бути й менше. Німецькі політики й частково військові заявляли про те, що треба розв'язати питання щодо програмування цих ракет, але це дивно. Тому що йдеться про те, щоб вони не літали далі ніж 300 км, і було питання: чи можна завдавати ударів по РФ. Сподіваюсь, що на тлі заяв Генсека НАТО це питання вже знято", - наголосив Згурець.
- Раніше стало відомо, що партії урядової коаліції Німеччини підготували пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає надання далекобійних систем. Утім крилаті ракети Taurus в ініціативі прямо не згадані
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".
- Депутати німецького парламенту 22 лютого проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.
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