"Успіх любить тишу": в "Азові" підтвердили просування у Серебрянському лісництві наприкінці квітня

Про це інформує пресслужба бригади.

"12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.

В "Азові" звернулися до ЗМІ та суспільства не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб бригад.

"Успіх любить тишу!", - підкреслили військові.

Днем раніше заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар заявив, що бійці з'єднання вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Проте він не уточнював, коли саме це сталося.