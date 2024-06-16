"Успіх любить тишу": в "Азові" підтвердили просування у Серебрянському лісництві наприкінці квітня
Українські військові з бригад Національної гвардії "Азов" та "Буревій" 21 квітня здійснили успішні наступальні дії у Серебрянському лісництві
Про це інформує пресслужба бригади.
"12-та бригада спеціального призначення "Азов" спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Національної гвардії України 21 квітня провели наступальні дії у Серебрянському лісництві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.
В "Азові" звернулися до ЗМІ та суспільства не створювати інформаційний шум та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб бригад.
"Успіх любить тишу!", - підкреслили військові.
Днем раніше заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар заявив, що бійці з'єднання вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Проте він не уточнював, коли саме це сталося.
- Станом на 16 червня протягом доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку - там окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників, але успіху не мають.
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