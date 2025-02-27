Успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Словʼянсько-Краматорська агломерація є ключовим пунктом подальших зусиль російської окупаційної армії на Донецькому напрямку. Вони будуть намагатись прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках одночасно. Невипадково вони активізували бойові дії на Торецькому напрямку, що є фактично фланговим виходом до Костянтинівки. Також активізація є на Купʼянському напрямку, де окупанти на меті просування вздовж річки Оскіл до Словʼянсько-Краматорської агломерації", - пояснив Снєгирьов.

Експерт розповів, що після втрати позицій на панівних висотах в Часовому Яру Силам оборони України важко тримати під вогневим контролем позиції російської окупаційної армії.

"Також тривають активні бої в Часовому Яру. Будемо речі називати своїми іменами. Сили оборони України контролюють фактично пів міста, втім ключові пункти української оборони захоплені окупантами. Тому успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням. Крім того, не варто забувати, що Часів Яр є ключовими панівними висотами, які дозволяли Силам оборони України стримувати російських окупантів протягом року. Також це дозволяло утримати тилові локації окупантів під вогневим контролем. Зараз ці панівні висоти знаходяться під контролем окупаційних військ, і це дозволяє їм тепер тримати під вогневим контролем українські позиції в Костянтинівці й далі по лінії фронту", - додав він.