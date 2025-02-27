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Ексклюзив

Успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням, - військовий експерт Снєгирьов

Віталій Бесараб
27 лютого, 2025 четвер
10:20
Війна з Росією ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що Сили оборони України контролюють фактично пів міста, втім ключові пункти української оборони захоплені окупантами

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Словʼянсько-Краматорська агломерація є ключовим пунктом подальших зусиль російської окупаційної армії на Донецькому напрямку. Вони будуть намагатись прорвати оборону ЗСУ на декількох напрямках одночасно. Невипадково вони активізували бойові дії на Торецькому напрямку, що є фактично фланговим виходом до Костянтинівки. Також активізація є на Купʼянському напрямку, де окупанти на меті просування вздовж річки Оскіл до Словʼянсько-Краматорської агломерації", - пояснив Снєгирьов.

Експерт розповів, що після втрати позицій на панівних висотах в Часовому Яру Силам оборони України важко тримати під вогневим контролем позиції російської окупаційної армії.

"Також тривають активні бої в Часовому Яру. Будемо речі називати своїми іменами. Сили оборони України контролюють фактично пів міста, втім ключові пункти української оборони захоплені окупантами. Тому успішна оборона Часового Яру сьогодні під великим питанням. Крім того, не варто забувати, що Часів Яр є ключовими панівними висотами, які дозволяли Силам оборони України стримувати російських окупантів протягом року. Також це дозволяло утримати тилові локації окупантів під вогневим контролем. Зараз ці панівні висоти знаходяться під контролем окупаційних військ, і це дозволяє їм тепер тримати під вогневим контролем українські позиції в Костянтинівці й далі по лінії фронту", - додав він.

  • 25 лютого представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін повідомив, що у Часовому Яру противник як атакує в лоб, так і використовує малі піхотні групи.
  • 27 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 26 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 110 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора.
     
Теги:
Україна
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Часів Яр
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