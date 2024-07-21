Увечері 20 липня росіяни вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Миколаївщині: сталась пожежа, є поранені

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Учора, 20 липня, о 20:30, район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб", - написав він.

Також, за словами очільника ОДА, о 17:27 зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

А о 21:14 та сьогодні зранку, 21 липня, о 05:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Внаслідок обох обстрілів виникли займання сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає, запевнив Кім.