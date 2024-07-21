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Головна Війна з Росією Увечері 20 липня росіяни вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Миколаївщині: сталась пожежа, є поранені

Увечері 20 липня росіяни вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Миколаївщині: сталась пожежа, є поранені

21 липня, 2024 неділя
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Учора ввечері, 20 липня, Баштанський район Миколаївської області зазнав ракетної атаки, що спричинило пожежу на складському приміщенні сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Поранень зазнали двоє осіб

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Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Учора, 20 липня, о 20:30, район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб", - написав він.

Також, за словами очільника ОДА, о 17:27 зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. 

А о 21:14 та сьогодні зранку, 21 липня, о 05:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Внаслідок обох обстрілів виникли займання сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає, запевнив Кім.

  • Вранці неділі, 21 липня, російська армія здійснила ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумщини.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Миколаївщина
безпілотник
ракетний удар
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